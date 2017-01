Schiltach. Die Volkshochschule lädt am Mittwoch, 25. Januar um 19.30 Uhr zum Vortrag "Benehmen heutzutage" von Hans Ulrich Lochar in das Foyer der Friedrich-Grohe-Halle ein. Seit über 30 Jahren ist Lochar beruflich mit dem Thema "Benehmen" beschäftigt als Fachlehrer an der Landesberufsschule für das Hotel- und Gaststättengewerbe Villingen und als Referent bei verschiedenen anderen Institutionen, so auch bei Hochschulen und beim SWR 4. In kurzweiliger und lockerer Art redet er über Inhalte wie moderne Benimmregeln für das tägliche Leben und worauf man im privaten und beruflichen Alltag achten sollte. Die Teilnehmer erhalten eine Aufstellung von 100 schriftlichen Punkten, über die der Referent im Laufe seines Vortrages spricht. Anmeldungen sind nicht erforderlich. Der Eintritt beträgt drei Euro.