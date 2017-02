Schiltach. Bei der Studie "Erste Wahl 2016 – Beste Marken im Handel" erzielte die Hansgrohe Group mit ihren Marken AXOR und hansgrohe Platz eins, mit deutlichem Abstand zu den 20 weiteren analysierten Marken der Kategorie Haustechnik. Im Auftrag der Wirtschaftswoche wurden insgesamt 950 Marken aus 20 Branchen im Internet ausgewertet. Die Untersuchungsbasis bildeten dabei 4,7 Millionen Kommentare in sozialen Medien wie Facebook und Twitter oder Bewertungen in Foren und Blogs. Herangezogen wurden Kommentare aus dem Zeitraum August 2015 bis Juli 2016, die hinsichtlich ihrer Tonalität analysiert wurden. Für die untersuchten Marken wurden dabei Aussagen zu den Kategorien Preis und Qualität bewertet. Die Berechnung der Gesamtpunktzahl erfolgte bei der Studie auf einer Skala von 0 bis 100 Punkten und bestand aus drei branchenspezifischen Elementen: Gesamtbetrachtung (maximal 20 Punkte), Kategorie Preis (40) sowie der Kategorie Qualität (40). Hansgrohe erzielte gegenüber dem Zweitplatzierten in der Kategorie Haustechnik einen Vorsprung von zehn Punkten.