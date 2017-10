Schiltach Posaunenchor begrüßt Gäste zum Jubiläum

Nach dem musikalischen Reformations-Nachmittagsprogramm wird es ab 17 Uhr in der Stadtkirche einen Gottesdienst geben, in dem Schuldekan Hans-Georg Dietrich auch auf das versilberte Taufgeschirr in der Stadtkirche eingehen wird, das aus Spenden zu einem Reformationsjubiläum angeschafft wurde.

Am Dienstag, 31. Oktober, dem eigentlichen Reformationstag, ist um 10.30 Uhr Gottesdienst in der Stadtkirche. Die Predigt hält Pfarrer i. R. Wolfgang Tuffentsammer. Es wurden speziell auch die Bewohner des Gottlob-Freithaler-Hauses eingeladen, da dort immer dienstags abwechselnd evangelische und katholische Gottesdienste stattfinden.