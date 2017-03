Schiltach Philippinische Frauen fragen: "Was ist fair?"

Das Thema der Gebete war die Frage philippinischer Frauen: "Was ist denn fair?" So drehten sich die Gedanken, Texte, Lieder und Gebete um die Gerechtigkeit. Über 20 Frauen hatten sich dabei, in ökumenischem Einklang, aktiv engagiert und sich mit dem Thema intensiv auseinandergesetzt. Besonders bemerkenswert ist: Um die Frauen der Philippinen zu stärken, fanden am Freitag in über 100 Ländern Menschen zum gemeinsamen Gebet zusammen.

Eine Instrumentalgruppe um Hans Kurt Rennig umrahmte die besinnliche Stunde. Anschließend gab es im Pater-Huber-Saal mit einer Feier einen gemütlichen Ausklang.