Schiltach pfarrer, jf

Und wie erleben Sie Schiltach?

Hier ist die Lage etwas anders. Schiltach ist eine Industriestadt mit 4000 Einwohnern und 4000 Pendlern, dazu kommen noch viele Touristen. Auf der Straße treffe ich viele Leute von hier, aber auch viele Fremde. Aber immer offene und gläubige Menschen. Die vielen zugezogenen Bewohner sind in die Gemeinde nicht so eingebunden, sind durch die gut bezahlte Arbeit bei den Firmen vor Ort durchaus wohlhabend, müssen sich nicht mehr viel erbitten. Dazu kommt, dass man nicht mehr nur am Stammtisch oder nach dem Kirchgang das Neueste erfährt, sondern auch aus dem Internet.

Was bedeutet Gott für Sie?

Gott bedeutet Glaube. Was möchte ich, was brauche ich im Leben? Wir existieren nicht nur körperlich, wir haben auch eine Seele. Wer kümmert sich um die? Gott hilft. Durch die Menschen. Gott ist der Architekt von allem. Sonne und Mond zum Beispiel kollidieren nicht, machen sich Platz. Die Natur ist stark, stärker als wir. Und sie kämpft mit uns, weil wir sie mit Chemie, Müll und Abgasen kaputt machen.

Werden Sie mit anderen Glaubensrichtungen zusammenarbeiten?

Ich will gar nicht mal das Wort "ökumenisch" dafür bemühen. Alle Menschen sind Kinder Gottes. Die Einteilung in Katholiken, Protestanen, Muslime oder auch Buddhisten ist für mich nicht so wichtig, sondern der Mensch zählt. Jesus hat den Aposteln gesagt: Geht in die ganze Welt hinaus und verkündet das Evangelium. Die Einteilung in verschiedene Richtungen des Glaubens, das haben die Menschen selbst gemacht.

Welchen Schwerpunkt Ihrer seelsorgerischen Arbeit werden Sie setzen?

Ein Schwerpunkt ist die Jugendarbeit. Gespräche, Dialog, ein guter Kontakt sind wichtig, um zwischen einem 17-Jährigem und einem älteren Mann eine gemeinsame Ebene zu finden. Nicht dominieren, sondern in einer Art väterlichen Partnerschaft Erfahrungen für die Zukunft mitgeben. Um das zu erreichen, werde ich mehr zuhören, als selber zu sprechen. Die Fragen stellte Johannes Fritsche.