Schiltach Pfarramt wechselt bald in neue Räume

Im Pfarramt selbst fallen aufgrund der Vakanzzeit Mehrstunden an. Eine Vergütung im Rahmen des laufenden Haushalts wurde berechnet und ist möglich. Im Zuge der Pfarrhaussanierung und Gemeindehausplanung wurde mehrfach über die Anbindung des Pfarramts und der Diensträume der vier hauptamtlichen Mitarbeiter beraten. Für die Lösung Pfarramt im Pfarrhaus gab es von der Kirchenleitung aus finanziellen Gründen keine Genehmigung. Das Pfarramt in einem neu zu bauenden Gemeindehaus unterzubringen, hätte längere Wege und Mehrkosten bedeutet. Durch "Bewegungen" im Schiltacher Vorstädtle, so wurde die Praxis von Dietmar Jäckle in dem Gebäude frei, der ins Dienstleistungszentrum umgezogen ist, ergibt sich für die Kirchengemeinde die Möglichkeit, auf Ende des Jahres das Erdgeschoss im Haus Jäckle, Hauptstraße 14, anzumieten. Diese Ansiedlung des Pfarramts vereint mehrere Vorteile: zentrale Lage, Nutzung vorhandener Strukturen, Einsparung der Neubaufinanzierung, kurze Wege zu Kirche, Pfarrhaus, Gemeindehaus und ausreichend Fläche für Diensträume und Archiv. Die Kirchenleitung hat nach ausführlicher Information und Beratung der Anmietung zugestimmt. Der Kirchengemeinderat hält diesen Umzug für eine sehr gelungene Alternative.

Als Termine wurden bekannt gegeben: Zum Jubiläumsfest 175 Jahre Stadtkirche Schiltach am Pfingstsonntag, 20. Mai 2018 hat Landesbischof Jochen Cornelius- Bundschuh seinen Besuch zugesagt. Die Kirchengemeinde lädt jetzt zum Gottesdienst um 10 Uhr ein.

Es schließt sich ein buntes Festprogramm an. Am Sonntag, 10. September, soll es ein fröhliches Mitarbeiterfest im Eulersbach geben. Genauere Informationen folgen bald. Am Dienstag, 4. Juli, findet im Rahmen des Update-Gemeindeabends ein Sommerhock statt.