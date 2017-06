Schiltach Peter-und-Paul-Markt in der Stadt

Die Schramberger Straße ist zwischen dem Spittelsteg und dem Fußgängerüberweg in Höhe von "Stählins Höfle" wegen des Markts ganztägig gesperrt, teilt die Stadt mit. Der Buslinienverkehr kann an diesem Tag daher die Haltestellen Schlossmühle, Brücke und Stadtmitte nicht bedienen. Die Fahrgäste werden gebeten, auf die Haltestellen auf der Stadtbrücke oder am Bahnhof auszuweichen.

Änderungen beim Buslinienverkehr

Da die Marktstände bereist in den frühen Morgenstunden aufgebaut werden, können die Parkplätze im Marktbereich einschließlich denen vor der Apotheke Rath ab Mittwochabend nicht mehr genutzt werden. Für die Kunden des Decker-Frischemarkts, der Apotheke und der Bäckerei Waidele sowie für die Patienten der Praxis Dr. Horn sind vor dem ehemaligen Schlecker-Markt Kundenparkplätze eingerichtet, die am Markttag quer zur Fahrbahn beparkt werden dürfen. Für die Beeinträchtigungen bittet die Stadt um Verständnis.