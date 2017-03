Schiltach Person auf Dach gesichtet

Schiltach. Gegen 0.45 Uhr hörte ein Bewohner in der Straße Grubacker in Schiltach Geräusche im Bereich des Hausdaches und schaltete das Licht ein. Unmittelbar darauf konnte der Mann hören, wie sich eine Person vom Dach entfernte und dann schnellen Schrittes, wie durch einen angrenzenden Wintergarten zu sehen war, über ein Nachbargrundstück flüchtete. Da bereits vergangen Woche in der Nachbarschaft des Hauses eingebrochen wurde, geht die Polizei Schramberg derzeit davon aus, dass der aufmerksame Bewohner einen Einbruch in sein Haus vereitelt und den Täter in die Flucht geschlagen hat. Personen, die in der Nacht von Sonntag auf Montag verdächtige Wahrnehmungen im Bereich des Wohngebietes Am Hutschberg gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Schramberg, Telefon 07422/2 70 10, in Verbindung zu setzen.