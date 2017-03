Schiltach Oskar Lochbühler besonders geehrt

Schiltach. Für 25 Jahre geehrt wurden Manfred Kreutle, Reiner Hund, Karl Gaiser und Christian Harter. Seit 40 Jahren im Verein sind Werner Benz, Dieter Bus, Herbert Moser und Bernd Bühler.

Eine Sonderehrung ging an Oskar Lochbühler. Seit 1971 ist Lochbühler Sportschütze, vor allem im Bereich Pistole. Er stammt ursprünglich aus Hessen und war dort bereits in einem Schützenverein aktiv. 1998 zog er in den Schwarzwald und trat sogleich in den hiesigen Schützenverein ein. Oskar Lochbühler war aktiv als Sportwart, Vorsitzender des Schiltacher Vereins und er brachte sich auch auf Kreisebene ein. Bis zuletzt war der stellvertretender Vorsitzender, trat aber aus Altersgründen bei der Wahl nicht mehr an. Der Vorsitzende Dieter Hauer ernannte den Vereinskollegen und Freund mit Präsent und Blumen für die Gattin zum Ehrenmitglied, was eine besondere Auszeichnung ist. Bei rund 200 Mitgliedern hat der Schützenverein nur drei Ehrenmitglieder.

"Ich will nicht mehr den Chef spielen", erklärte der Vorsitzende des Schützenvereins. Dieter Hauer kündigte damit vor Beginn der Wahlen deutlich an, dass er in einem Jahr nicht mehr für das Amt kandidiert. Die Bauzeit des Schützenhauses wolle er noch abschließen, immerhin stecke er voll in der Abwicklung der Modernisierung und wolle diese Arbeit durchziehen. Seit 2011 sei er Vorsitzender, zu dem war er auch Kreisschützenmeister.