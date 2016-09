Schiltach Ortseingänge sollen im Frühjahr aufblühen

So gebe es für Tulpen, Narzissen und Krokusse, eine Fläche an der Abfahrt Mitte, wo diese einen ansprechenden Standort bilden könnten. An der Abfahrt Ost der B294 müsste eine Pflanzfläche von niederen Sträuchern gerodet werden – bei denen gebe es aber schon jetzt große Ausfälle. Im direkten Einmündungsbereich, so Grießhaber, könnte man Stauden einbringen, dazwischen sollen dann die Frühblüher bunte Tupfer bilden. Auch am Hohenstein könnte sich der Stadtbaumeister eine Randflächen vorstellen, die Wirkung entfalten könnte, in Vorderlehengericht gebe es Pflanzflächen entlang der Ortsdurchfahrt, in Hinterlehengericht könnte er sich diese gegenüber dem Fußaufgang zum Herdweg vorstellen.

Stadtrat Hansjörg Heinrich regte zudem an, auf der Bergseite in Richtung Hoffeld auch eine Pflanzfläche einzurichten, beidseitig Blumen würde auch gut wirken, meinte er. Sein Kollege Ulrich Gebele merkte an, dass es sowieso für die Sicht besser wäre, wenn im Bereich der Tankstelle die Hecken niedriger seien. Die Hecke als Abgrenzung, wie sie Inge Wolber-Berthold sah, funktioniere nicht, da sie keinen besonderen Schutz darstelle, meinte Grießhaber. Anstelle die Flächen mit Gras einzusäen regte Michael Götz an, Wiesenblumen zu verwenden.