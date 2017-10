Schiltach Orgelkonzert wie in vergangenen Zeiten

Zunächst gab es eine Schiffsrundfahrt auf der Ill. Dabei war es möglich, sich die zahlreichen Sehenswürdigkeiten am Ufer zeigen zu lassen.Bei einem Rundgang durch die Altstadt auf. Diese Etappe war von Riegenmitglied Georges Heintz, selbst ein gebürtiger Elsässer, vorbereitet worden. Im Mittelpunkt stand hierbei die alte protestantische Thomaskirche mit der berühmten Silbermann-Orgel, auf der früher regelmäßig am Todestag von Johann Sebastian Bach ein Orgelkonzert mit Albert Schweitzer stattgefunden hat. Der alte Spieltisch, auf dem bereits Mozart gespielt hatte, das Denkmal des Marschalls von Sachsen und eine kleinere Orgel im Chorraum, auf der Georges Heintz einst Orgelunterricht hatte, stießen auf großes Interesse bei den Schiltacher TV-Turnern. Zur Freude aller Besucher setzte sich Georges Heintz in Erinnerung an vergangene Zeiten an dieses Instrument, um den Zuhörern die verschiedenen Klangfarben vorzuführen.