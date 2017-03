Schiltach. Das für kommenden Sonntag geplante Orgelkonzert zur Passionszeit der neuen Regionalkantorin Anna Myasoedova mit Werken von Bach und Merkel wird aufgrund eines Trauerfalls in der engsten Familie von Myasoedova in Moskau ausfallen, teilt die Evangelischen Kirchengemeinde Schiltach mit. Die Kirchengemeinde plant das Konzert jedoch möglichst noch in der Passionszeit nachzuholen, heißt es in der Mitteilung.