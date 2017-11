Schiltach Oft rasen die Anwohner selbst – und die Pendler

Im Höllgraben 96 bei Hans Wöhrle, so Kipp, seien "Garagen und Ausfahrten mit heikler Stelle", hier sehe die Verkehrsbehörde, dass eine Gefahr vor allem von oben herab bestehen könnte. Deswegen sei ein Gefahrenzeichen "Achtung Ausfahrt" angezeigt. Von unten her sei die Stelle aber so einsehbar, dass man keine weiteren Schilder brauche.

Unbenommen sei jedem allerdings die Möglichkeit so genannte "Street Buddys" aufzustellen – wie sie auch beim Bauernhofkindergarten auf der Steig zu finden seien, wie Kipp lobend erwähnte.

Am Liefersberg sei die Straße von beiden Seiten her einsehbar, deswegen wird dort keine Maßnahme umgesetzt, bei Schönbrunn quere Weidevieh, dort soll ein klappbares Schild bei Bedarf die Autofahrer warnen.