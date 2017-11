Schiltach Nochmals sechs Tage eine Verkehrsampel

An insgesamt sechs Tagen ab Mittwoch kommender Woche, so sagt Oberstraßenmeister Sigmund Villing von der Straßenmeisterei in Sulgen, werde defekter Belag saniert. Vorgesehen sei dies an jeweils drei Tagen pro Woche, abhängig aber auch von der Wetterlage. Mit den Arbeiten könne man nicht bis ins Frühjahr warten, weil es sich um "relativ starke Durchbrüche" handle, die sonst im Winter mit Kaltasphalt übergangsweise gestopft werden müssten. Geplant sind die Sanierungen mit einer Ampelregelung, die eine einspurige Verkehrsführung zulasse. Als Grund für diese spät im Jahr beginnende Maßnahme sieht Villing die bisherige Belastung der Autofahrer durch Ampeln – "und da wollten wir nicht noch eine weitere aufstellen". Die Arbeiten reichten darüber hinaus auch bis in die Straßenmitte, eine Vollsperrung, die man sich auch überlegt habe, sei allerdings aufgrund der dann erforderlichen "großen" Umleitung dann doch verworfen worden.

Abgesehen von der Straße werden in den kommenden drei Wochen auch noch die Kanalschächte im Kirchbergtunnel saniert. Auch diese Maßnahme ist nach Villings Worten früher eingeplant gewesen, indes habe der Schachtringhersteller nicht früher liefern können.

Somit soll ab kommenden Montag 19 Uhr, bis jeweils 5.30 Uhr am darauf folgenden Tag – und das dann jeweils bis Samstag, der Tunnel nachts gesperrt werden. Ob die dritte Woche dann noch voll für die Arbeiten benötigt werde, ist noch nicht absehbar, sagt Villing. Auf jeden Fall nicht gearbeitet wird von Freitag, 8., auf Samstag, 9. Dezember – wegen des Adventsmarkts in der Flößerstadt ist der Tunnel in dieser Nacht befahrbar.