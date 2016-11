Schiltach Nikolausstiefel-Aktion

Mit Freude werden die Stiefel von den teilnehmenden Gewerbetreibenden mit kleinen Nettigkeiten gefüllt. Dazu sollten sich die Kinder schon auf Schusters Rappen machen und ihren geputzten Stiefel mit Namensschild vom 14. bis 25. November bei der Bürgerinfo im Rathaus abgeben.

Und am "Schiltacher Advent", 2. Dezember 2016 können die Kinder dann durch die Stadt stiefeln und in den Schaufenstern nach ihren Stiefeln suchen. Das Gegenstück des abgegebenen Stiefels dient dann als Erkennungsmerkmal, den die Kinder mitbringen sollten, um ihren eigenen, mit Süßigkeiten und Überraschungen gefüllten Stiefel zurück bekommen. Die teilnehmenden Geschäfte des Gewerbevereins Schiltach erkennen Sie an einem entsprechend gekennzeichneten Plakat.