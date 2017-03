Schiltach Neuer Zugang wird deutlich flacher

Mit der Neugestaltung könne die derzeitige Steigung, die bis zu 13,2 Prozent beträgt, zwar deutlich verringert werden, ganz "barrierefrei" sei aber dennoch nicht möglich. Im steilsten Bereich komme die Rampe weiterhin auf 7,4 Prozent, dies sei zwar "nicht normgerecht", aber man komme "auf jeden Fall besser hoch als jetzt". Ganz an der Halle sei die Neigung noch etwas geringer, da die Straße "Vor Ebersbach" ansteige. Da komme man auf 6,8 Prozent, mehr sei aber nicht möglich, sonst werde die Querneigung des Zugangs zu hoch.

Geplant sei, so Welsner, zunächst flacher anzufangen, dann folge die "Hauptsteigung", danach werde es wieder flacher. Dies könne nicht verändert werden, weil es Fixpuntke an den Zugängen gibt. Vor der Halle müsse zur Anlieferung an den Küchenbereich eine ebene Fläche bleiben, um dort ausladen zu können, dieser Bereich soll mit einem Schotterrasen gestaltet werden.

Die Böschung soll zudem mit Steinen auf 40 Zentimeter Höhe gebracht werden, somit bestehe die Option einer Sitzmöglichkeit bei gutem Wetter, gleichzeitig nehme die Erosion ab.

Da die Steigung immer noch zu hoch sei, müsse es ermöglicht werden, dass man mit einem Auto bis zum Halleneingang fahren kann. Deswegen soll im Bereich zum Berg hin ein Behindertenstellplatz entstehen. Dazu muss die Rampe von dort zum Eingang angepasst werden. Es werden zwei Winkelstützmauern erforderlich und die Lichtschächte müssen angepasst werden. Am Ende der Rampe ist eine Rinne erforderlich, um die Entwässerung zu gewährleisten.

Welsner schlug vor, die Zufahrt zu asphaltieren, damit auch ein Räumen und der Unterhalt "im erträglichen Maß bleibt". Gegenüber der weiteren Fläche soll dieser Asphalt mit einem Natursteinpflasterband eingefasst werden. Auf dem restlichen Platz soll weiter eine wassergebundene Decke bleiben. Die Hülsen für die Fahnenmasten könnten stehen bleiben, sagte Welsner, bei Bedarf könnten an der Rampe Radstellplätze vorgesehen und teilmobile Ständer montiert werden. Die jetzigen "Felgenverbieger" seien nicht mehr Stand der Technik.

Insgesamt hatte die Planerin Kosten für die Maßnahme in Höhe von 82 900 Euro Brutto errechnet, dieses Geld sei auch in den Haushalt eingestellt, meinte Thomas Haas. "Nachher hat es ein Gesicht und man kommt deutlich besser in die Halle", sah Haas die Ausgaben gut angelegt.

Mögliche zusätzliche Kosten könnten durch die angesprochenen zwei zusätzlichen Bäume und weitere Vorschläge aus den Reihen des Gemeinderats kommen. So hatte Michael Götz angeregt, ob bei dem Treppenaufgang nicht etwas "zurückgerutscht" werden könnte, damit besser geparkt werden könnte. Eher schwierig umzusetzen ist der Vorschlag von Jürgen Haberer, ob nicht in Richtung Treffpunkt etwas Fläche weggenommen werden könnte. Dort allerdings, so erinnerte sich die ortskundige Planerin, habe man die Betonkante des früheren Bahnbereichs gelassen, so dass eine Veränderung aufwendig sei.

Auch Kohlers Vorschlag, den hinteren Bereich des Parkplatzes mit einer Mauer abzugrenzen, um mehr Fläche zu haben, fand Welsner auch ein Gegenargument: Eine "unsaubere" Abgrenzung habe den Vorteil, dass man ohne einen Schaden am Fahrzeug zu erleiden dagegen fahren könne. Auf jeden Fall will sie die Vorschläge prüfen.

Gegen den vorgestellten Plan gab es seitens des Gemeinderats keinerlei Einwände.