Schiltach Nächste Saison mit zwei aktiven Mannschaften

Titze erwähnte das tolle Abschneiden der ersten Herrenmannschaft, die wie im letzten Jahr wieder den dritten Tabellenplatz in der A-Klasse belegte. Die einzelnen Spieler erreichten in den Ranglisten vordere Plätze. In der kommenden Runde soll diese gute Leistung weiter ausgebaut werden, da die Mannschaft in dieser Konstellation erhalten bleibt. Die zweite Herrenmannschaft musste nach einigen Jahren B-Klasse in die C-Klasse absteigen.

Titze bemängelte die schlechte Trainingsmoral verschiedener Spieler und mahnte zu mehr Einsatz. Die Organisation und Durchführung des Freundschaftsturnieres mit vielen Gastmannschaften aus vier Bundesländern war der Höhepunkt des vergangenen Jahres, hat aber auch ein Loch in der Kasse hinterlassen. Gewonnen hatte Leipzig vor Schiltach. Die aktive Arbeit des Vorstandsgremiums und die gesellschaftlichen und sportlichen Aktivitäten der einzelnen Mannschaften stand ebenfalls im Focus seiner Rückschau.

Die Finanzfrau des TTC, Sandy Käubler berichtete von einem rückgängigen Kassenstand durch fehlende Einnahmen und außergewöhnliche Ausgaben. Sie erhielt nach der Bestätigung einer vorbildlichen Kassenführung durch die Kassenprüfer Helmut Kreuz und Karl Faisst einstimmige Entlastung.