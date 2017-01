Wenn es wieder ruhig wird in Schiltach nach dem Jahreswechsel treffen sich am Rathaus die beiden Nachtwächter Lars Schuffenhauer und Friedrich Arnold zu ihren langen Spaziergängen durch das Städtle. Auf getrennten Wegen rufen sie an über 40 Stellen in der Stadt ihre guten Wünsche fürs neue Jahr und hoffen, "es werde wahr, der ewige Frieden immerdar". An einigen Häusern werden sie erwartet und können sich etwas aufwärmen, aber oft ziehen sie an dunklen Häusern vorbei. Erst zwischen drei und vier Uhr am frühen Morgen stehen sie vor der eigenen Haustüre. Foto: Ziechaus