Schiltach (sw). Vergeben wurde in der Sitzung des Schiltacher Gemeinderats auch die Sanierung Hunselwegs sowie der Ausbau Gebergasse vom Vorplatz Schüttesäge bis zum Objekt Gerbergasse 14. Dort werde der Grundstückseigentümer auch Maßnahmen selbst machen und auch selbst bezahlen. 180 000 Euro waren für die Maßnahme auf städtischer Seite veranschlagt worden, vergeben wurde die Maßnahme für 175 000 Euro an die Firma Knäble als günstigster Bieter. Gemeinderat Thomas Möcke wollte wissen, wer Planer sei; dies sei das Büro Breinlinger, das auch schon das Umfeld geplant habe, machte die Verwaltung deutlich. Bei den Kosten für Ingenieure sind die Kommunen übrigens an die in einem anderen Punkt der Sitzung auch heftig kritisierte HOAI gebunden, hatte Thomas Haas an die Gesetzeslage erinnert.