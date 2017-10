Schiltach Nach 40 Jahren gibt es viel zu erzählen

Das Treffen begann mit einem Sektempfang in der "Kaffeebohne" am Marktplatz. Viele bekannte, aber auch inzwischen unbekannte Gesichter fanden sich ein. Das große Rätselraten bei der Begrüßung begann: "Warst du bei mir in der Klasse oder in der Parallel-Klasse?" lautete die meistgestellte Frage. Das Gelächter und die Wiedersehensfreude waren groß.

Gut gelaunt ging’s gemeinsam zu Fuß weiter auf den "Schwenkenhof". Dort wurde zusammen gevespert, viel gelacht und über die gute alte Schulzeit geredet. Es wurde manche Anekdote zum Besten gegeben. Es waren sich alle Jahrgänger einig, dass solche Klassentreffen in Zukunft in regelmäßigen Abständen stattfinden sollten.