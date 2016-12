Schiltach Nach 20 Jahre ist Schluss

Auch Kaffee und Kuchen, Apfelstrudel und Holzofenbrot von der Roten Mühle schmeckten den Gästen.

In den Stunden des Abschieds wollen Inge und Heinz danke sagen an ihre Helfer und die vielen Gäste, die immer wieder zur Hinterholzstube kamen, wie die Thekengäste aus Lauterbach und Sulzbach.

Für knapp eine Woche bis an Dreikönig ist noch Gelegenheit zur Einkehr an jedem Tag (ohne Ruhetag) ab 14 Uhr und am Sonntag schon ab 12 Uhr.

Vielleicht gibt es später eine Wiedereröffnung mit neuem Pächter, die Verhandlungen laufen noch.