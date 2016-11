Schiltach. Der Volkshochschulkurs "Stress lass nach – mit progressiver Muskelentspannung und Körperwahrnehmungsübungen" richtet sich an Teilnehmer, die zu "viel um die Ohren" haben, unter Stress leiden, innere Unruhe, Angst oder chronische Schmerzen haben. An diesem Abend lernen die Teilnehmer ihre Muskeln systematisch mit Progressiver Muskelentspannung nach Jacobson zu entspannen. Kursleiterin ist Claudia Ginter. Mitzubringen sind bequeme Kleidung, Socken, eine kuschelige Decke, ein kleines Kissen und falls vorhanden eine Gymnastikmatte. Der Kurs findet am Freitag, 18. November von 19.30 bis 21.30 Uhr im Mehrzweckraum des Treffpunkts, Bachstraße 36 in Schiltach statt. Anmelden kann man sich bis heute bei der Volkshochschule, Telefon 07836/58 51.