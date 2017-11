Schiltach. Die Stadt- und Feuerwehrkapelle Schiltach veranstaltet am Samstag, 18. November um 20 Uhr in der Friedrich-Grohe-Halle in Schiltach ihr Jahreskonzert 2017. Das Motto lautet "Keltischer Abend". Musik und Highlights aus Schottland und Irland bestimmen dabei das Konzertprogramm. Solistische Vorträge und die Mitwirkung einer Abordnung der "Caverhill Guardians" aus Hardt sind weitere Höhepunkte. Die Nachwuchsgruppe Youngstars und die Jugendkapelle beginnen den Konzertabend und die musikalische Gesamtleitung hat Musikdirektor Ralf Vosseler. Über die Vereinsinternetseite, bei den Schiltacher Geldinstituten oder bei einem der Musiker können Eintrittskarten im Vorverkauf erworben werden.