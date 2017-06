Die Montags-Turnerinnen-Riege des Schiltacher Turnvereins unter ihrer Übungsleiterin Edeltraud Dieterle tauschte am Montag die Turnhalle mit dem Wassertretplatz am Zellershof. Grund dafür waren die tropischen Temperaturwerte. Im frischen Wasser fanden sie die gewünschte Abkühlung. Das gemeinsame Wassertreten machte ihnen überdies einen Riesenspaß, und gleichzeitig tat es der Gesundheit gut. Anschließend an das Wassertreten saßen die Frauen vor Ort in geselliger Runde beisammen, und sie wurden dabei sogar noch mit einem stärkenden und willkommenen Imbiss überrascht. Unse Bild zeigt die Montags-Turnerinnen-Riege des Schiltacher Turnvereins beim gemeinsamen Wassertreten im Bereich "Zellershof". Foto: Rombach