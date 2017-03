Schiltach Möcke erhält Bayerischen Staatspreis

Schiltach/München (pm/jf). Die Stahlbau-Schlosserei Möcke aus Schiltach hatte auf der Internationalen Handwerksmesse in München (IHM) ihr innovatives Treppensystem präsentiert. "Dass die Firma Möcke nun den Bayerischen Staatspreis erhalten hat, ist ein tolles Signal für die Innovationskraft des regionalen Handwerks. Wir gratulieren ganz herzlich", freuten sich Kammerpräsident Gotthard Reiner sowie Hauptgeschäftsführer Georg Hiltner, die sich selbst vor Ort ein Bild von Möckes Erfindung machten.

"Für mich ist die Messe eine tolle Gelegenheit, die Marktfähigkeit des Produkts zu prüfen", sagte Möcke, der vor 20 Jahren die Traditionsschlosserei in Schiltach übernommen hat und das Unternehmen unter dem Namen "Stahlbau-Schlosserei Möcke" mit mittlerweile acht Mitarbeitern führt. Am Messestand auf der Handwerksmesse hat Möcke verschiedene Modelle seiner "M-Trepp-Puzzle" aufgebaut. Damit kann er zeigen, wie sich mit Hilfe von Standardbauteilen etwa 3000 Stockwerkshöhen auf 14 Treppentypen reduzieren lassen. Steigung und Auftritt lassen sich automatisch nach DIN-Vorgaben einstellen. Die Idee eines solchen Treppenbaukastensystems war Möcke gekommen, als er innerhalb von einer Woche fünf Aufträge für fast baugleiche Treppen hatte, die sich nur geringfügig in den Maßen unterschieden.

Um die Planung für die Kunden möglichst einfach zu machen, hat Möcke zudem die "M-Trepp-App" programmieren lassen: Ein Treppenkonfigurator und ein Montage-Tutorial. "Via App können die Kunden die Stockwerkshöhe eingeben und der Konfigurator berechnet automatisch alle Maße", erläutert Möcke. Die Bauteile können vom Kunden selbst oder auf Wunsch von der Firma Möcke montiert werden.