Schiltach/Schenkenzell. Der Schwarzwaldverein Schiltach/Schenkenzell bietet am Sonntag, 12. Februar, eine Schneeschuhwanderung im Bereich der Hornisgrinde an. Treffpunkt ist um 9 Uhr die Apotheke in Schiltach zur Bildung von Fahrgemeinschaften. Die Tour startet beim Parkplatz Seibelseckle an der Bundesstraße 500. Wer mitgehen möchte, sollte Schneeschuhe und Stöcke mitbringen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, teilt der Verein mit. Weitere Informationen geben Michael und Gerlinde Götz, Telefon 07836/347 oder 07836/ 9 69 60.