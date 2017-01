Schiltach Mit neuem Messestand auf der CMT

Gemeinsam hat man sich für die Anschaffung eines neuen Messestandes entschieden. Nachdem einige Ideen und Angebote eingeholt wurden, bekam die Schreinerei Staiger aus Wolfach den Auftrag ihr Konzept umzusetzen.

Der neue Messestand besteht aus Weißtanne-Paneelen, gebürstetem und bedrucktem Holz, sowie Theken aus Eisbuche. Die Fotoplatten des Bodenaufbaus vermitteln den Eindruck von Waldboden. Die Vitrinen in Anthrazit und Rot greifen die Farben des Bollenhutes auf, der sowohl als Motiv an der Rückwand, als auch als Exponat in der Vitrine auftaucht. Insgesamt wurde sehr viel Wert auf hochwertige Materialien, Qualität und Regionalität gelegt.

Herausgekommen ist ein gut durchdachter und praktischer Messestand, der den Besuchern, wie dem Messepersonal viel Freude bereitet.

So zeigten sich auch die Bürgermeister der Mitgliedsgemeinden von "Mittlerer Schwarzwald Gengenbach Harmersbachtal" und "Schwarzwald Tourismus Kinzigtal" zufrieden mit dem neuen Messestand. Nach Fachvorträgen am Tourismustag am Montag, 16. Januar traf man sich am neuen Stand um das Ergebnis zu sehen und mit einem Glas Wein auf den neuen Messestand, die neue Organisationsstruktur und nicht zuletzt um auf die neuen Wege in der interkommunalen Tourismuskooperation anzustoßen.