Schiltach Mit Mountainbike um Baiersbronn

Weitere Etappenziele waren die Sankenbachwasserfälle mit dem schön gelegenen Karsee, die Wanderhütte "Sattelei" und die Ortschaft Klosterreichenbach. In der Satteleihütte legten die Biker in gemütlicher Runde eine Rast ein und erfreuten sich an der zünftigen Vesperkarte. Nach der Stärkung führte die Route das idyllische Reichenbachtal hinauf auf die Berge und über die Hochfläche des Hirschkopfs zurück zum Ausgangspunkt nach Freudenstadt.

Eine Blockhütte im schönen Reichenbachtal lud nochmals zu einer Pause mit gutem Kaffee und Kuchen ein, was wiederum von allen Teilnehmern gerne angenommen wurde. Wer noch nicht genug hatte, ist nicht wie geplant mit dem Zug, sondern weiter mit dem Bike über den Friedrichsturm, auf den Zwieselberg und über Kaltbrunn zurück nach Schiltach gefahren. Auf der großen Tour wurde zusätzlich noch ein Abstecher über die Höhen des Hirschsteins gefahren.

Bei diesem zusätzlichen Streckenabschnitt konnten die Teilnehmer ihre technischen und konditionellen Fähigkeiten auf einem Singletrail unter Beweis stellen. Die kleine Variante umfasste rund 1000 Höhenmeter bei 60 Kilometern und bei der großen Variante waren 1600 Höhenmeter bei 70 Kilometer die zu fahren waren, wobei die Strecke von Freudenstadt nach Schiltach in den angegebenen Zahlen nicht berücksichtig ist.