Schiltach (lh). Der Gemeinderat vergab in seiner Sitzung Geländerarbeiten für 51 500 Euro an das örtliche Unternehmen Stahlbau Möcke. Im Haushaltsplan stehen 63 000 Euro zur Verfügung. Nach Auskunft von Stadtbaumeister Roland Grießhaber muss in der Straße "Am Hirschen" im Bereich ab dem Campingplatz bis zum Bahnübergang das vorhandene Rohrholmgeländer auf der Betonmauer gegen ein stahlverzinktes und zu streichendes Schutzgeländer ersetzt werden. In der Schramberger Straße verlaufe ab Abgang Vorland bis zum Spittelsteg entlang des Gehweges zur Kinzig eine circa 60 Zentimeter hohe Mauer. Diese sei in der Höhe als Schutz gegen einen Sturz in die Schiltach nicht ausreichend. An dieser Stelle müsse ein Geländer aufstiegssicher auf die Mauerkrone installiert werden, schilderte Grießhaber. Eine Kostenberechnung habe eine Summe von 63 000 Euro ergeben, die auch im Haushaltsplan zur Verfügung stehe. In einer beschränkten Ausschreibung seien vier Unternehmen zur Angebotsabgabe aufgefordert worden, zwei seien dieser Aufforderung nachgekommen. Das wirtschaftlichste Angebot stamme von Stahlbau Möcke aus Schiltach, teilte der Stadtbaumeister mit.