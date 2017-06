Schiltach Mit dem Motorrad über Flüela- und Ofenpass

Nachdem die Schiltacher ihre Zimmer bezogen hatten, ließen wir den Tag nach einem reichhaltigen Menü im Hotel und Südtiroler Rotwein ausklingen.

Am nächsten Tag war wandern angesagt. Mit dem Auto ging es nach Völs am Schlern, von wo aus die Motorradfahrer sich zu Fuß zur Tuff-Alm aufmachten. Nach dem Aufstieg konnten sie bei Live-Musik Südtiroler Schmankerl genießen, bis sie am Nachmittag zum Rückweg aufbrachen.

Am Freitag war dann wieder Motorrad fahren dran. Da die Dolomiten ja vor der Haustür liegen, war es klar, dass man hier eine schöne Pässe-Runde drehen würde.

Allerdings waren bei diesem tollen Wetter auch so viele Radfahrer, Autos und Motorräder unterwegs, dass ein flottes Vorankommen unmöglich war.

Zum Abschluss am Abend wurde gemeinsam gegrillt. Anschießend sorgte dann ein Südtiroler Alleinunterhalter mit zünftiger Musik für gute Stimmung. Es wurde viel getanzt und gelacht.

Am Samstag war ein Tag zur freien Verfügung, einige waren in der Huber-Jausen- Station, andere wanderten zum Kloster Säben oder machten einen Bummel durch Klausen. Abends traf man sich zum gemeinsamen Essen und gemütlichen Beisammensein im Gasthaus Gassel-Bräu.

Zum Abschluss des Abends gab es noch den einen oder anderen Absacker in einer Cocktailbar.

Die Heimfahrt trat der Club am Sonntag an. Aufgrund der Sperrung des Arlbergtunnels rechneten sie auf der geplanten Strecke durch Österreich mit hohem Verkehrsaufkommen. Deshalb wurde auf die gleiche Strecke wie bei der Hinfahrt ausgewichen – die eine ausgezeichnete Fernsicht bot. Alles in allem war es wieder einmal ein sehr gelungener Ausflug, das Wetter war hervorragend, die Unterkunft gut und nicht zuletzt durch die super Organisation von Juanita und Willi Link ein tolles Erlebnis.