Schiltach Mit dem "Buckelbus" durch die Weinberge

Zunächst traf man sich im Herzen von Schiltach in der "Kaffeebohne" zum gemeinsamen und ausgedehnten Frühstückbuffet und zum Schnuppern.

Gut gestärkt ging es dann per Bus an den sonnigen Kaiserstuhl und steuerte zunächst den Aussichtspunkt "Mondhalde" bei Oberrotweil an, der eine fantastische Fernsicht rund um den Kaiserstuhl auf Schwarzwald und Elsass bot. Dann ging es weiter nach Burkheim zu einem Spaziergang durch den Ort und anschließender kurzer Einkehr.

Danach ging es weiter nach Ihringen zu einer einstündigen Rundfahrt mit dem "Buckelbus" durch die dortigen Weinberge zum Gasthaus Lenzenberg.