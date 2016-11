Schiltach Michael Schmid wiedergewählt

In seiner Vorschau wies Michal Schmid auf anstehende Termine im neuen Geschäftsjahr hin: 26. November: Teilnahme am Hallenturnier des KSC; 17. Dezember: Jahresabschlussfeier der SpVgg Schiltach, 28. Dezember: AH-Nachtwanderung mit Zwischenstation bei Familie Fieser, Am Hutschberg, und Abschluss im "Pflug" in Vorderlehengericht; 26. Februar: Fasnetsstand beim Volksbankgebäude; 4. März: eigenes AH- Ü30-Hallenturnier in der Sporthalle am Kaibach; Juni 2017, Mitgliederversammlung Hauptverein im Sportheim "Vor Kuhbach"; 22. Juli: AH-Grillfest auf dem Sportgelände; August: Schiltach-Vorland-Aktion der SpVgg Schiltach; November: Schlachtplattenessen auf dem "Schwenkenhof"; monatliche AH-Abendwanderungen unter Leitung von Achim Hoffmann und 17. November 2017: AH-Abteilungsversammlung. Auch 2017 soll Ende September wieder ein Tagesausflug stattfinden, wobei sich wiederum Michael Esslinger um die Planung und Durchführung kümmert.