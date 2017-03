Schiltach. Am kommenden Sonntag um 10.30 Uhr findet in der katholischen Kirche St. Johannes in Schiltach ein Gottesdienst unter der Mitwirkung der Alphornformation aus Wald im Allgäu statt. In diesem Gottesdienst werden auch die langjährigen ehrenamtlichen Messner Renate Zharadnik, Paul Hilberer und Gerold Reinbold verabschiedet, ebenso der langjährige Energiebeauftragte Josef Armbruster. Anschließend ist Fastensuppe im Saal.