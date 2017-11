Schiltach Menschen sind die wichtigsten "Charakter-Eigenschaften"

Und so konnten einige der Besucher von ihrer Teilnahme bei Vega-Initiativen berichten. Darunter der siebenjährige Matteo, der beim Vega-Sommerferienprogramm dieses Jahr mit Tauchflasche "zum ersten Mal richtig untertauchen" durfte. Oder Azubi Simon Brosch, der mit seinem Team für Vega einen Sonderpreis bei Jugend forscht abräumte.

"Look at Vega", das ist im Vorfeld eine Mammutaufgabe in punkto Planung und Organisation. So hob Hodapp die richtigen Menschen als wichtigste "Charakter-Eigenschaft" des Unternehmens hervor. Im selben Zug dankte er den Akteuren hinter den "Look at Vega"-Kulissen.

Sowohl Personal-Mitarbeiterin Christina Fischer, als auch die Azubis hätten gemeinsam mit vielen Kollegen wirklich ganze Arbeit geleistet. Ein Unternehmen kennenlernen steht immer in enger Verbindung mit erlebter Atmosphäre – in Räumen, in Gesprächen, beim Sehen und Anfassen. Die Macher hinter Look at Vega sorgten nicht zuletzt dank langstieliger, gelber Rosen an alle Besucher für herzliche Erinnerungen.

Und vielleicht ist es für manchen Vega-Nachwuchs nicht mehr ganz so schlimm, dass Papa jeden Tag wegmuss, wenn man ihn in guten Händen weiß.