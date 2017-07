Schiltach Markenzeichen ist die Bauerntracht

Gemütlich war es bei einem deftigen Mittagstisch rund um das urige Lokal. Einige der Gäste suchten Schattenplätze und Sonnenschirme auf und genossen den leichten Wind, andere sonnten sich um die Wette und erfrischten sich wiederum mit kühlen Getränken. Genießen konnte man dabei die musikalischen Sahnehäppchen, welche die Musiker auftischten. Volkstümliche Lieder und Polkas gab es zu hören, ebenso Rocksongs oder Filmhits.

Dirigent Albert Brüstle sorgte für den guten Ton des 23-köpfigen Orchesters. Das Markenzeichen des Musikvereins ist die Lehengerichter Bauerntracht, die für viele zu den schönsten Trachten des Schwarzwaldes zählt.

Die Kapelle vollzog 1973 die Wandlung vom Musikverein zur Trachtenkapelle und bekannte sich so zu ihren Wurzeln in der Lehengerichter Gemeinschaft. In diesem Jahr wird die 200-jährige Loslösung Lehengerichts von Schiltach gefeiert. Bis 1973 war der heutige Ortsteil eine eigenständige Gemeinde. Ab sofort bereitet sich die Trachtenkapelle auf ihr Sommerfest am Sonntag, 10. September, in der Gemeindehalle Lehengericht vor. Dort begrüßt sie außerdem die Gastorchester aus Schenkenzell, Hornberg und Sulzbach. Fans der Lehengerichter Musiker können sie am Sonntag, 30. Juli, beim "B-Fest" in Niederwinden zwischen 16 und 18 Uhr hören.