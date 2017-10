Schiltach Mann zieht im Geschäft ein Messer

Zu einer handfesten Auseinandersetzung in einem Lebensmittelgeschäft in der Hauptstraße ist es laut Mitteilung der Polizei am Freitag gegen 19.20 Uhr gekommen. Zwei Männer waren aneinandergeraten. Dabei soll ein 38-Jähriger seinem 31-jährigen Kontrahenten eine Glasflasche an den Körper geworfen haben.

Außerdem habe der Beschuldigte mit einem Butterfly-Messer herumgefuchtelt und den 31-Jährigen beleidigt. Der Beschuldigte flüchtete, konnte jedoch kurze Zeit später in dere Nähe des Sportplatzes von Beamten des Reviers Schramberg vorläufig festgenommen werden.

Da der Ablauf des Geschehens bislang noch nicht eindeutig geklärt werden konnte, bittet die Polizei in Schramberg unter der Telefonnummer 07422/270 10 um Zeugenhinweise. Bei dem Vorfall wurde der 31-jährige Geschädigte leicht verletzt.