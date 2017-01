Schiltach Letztmals über den Zellersgrund

Wer die neue Altstadtumfahrung, die künftig auch dafür sorgen soll, dass die Autos nicht mehr direkt an den Häusern der Schlosssteige vorbeibrausen, nutzen wird, der kommt allerdings nicht mehr in Schiltach selbst raus, sondern an der Schnittstelle zwischen dem Schlossberg- und dem Kirchbergtunnel. Vom Schlossberg aus führt nämlich die neue Trasse in einem Bogen talwärts und erreicht dann einen bereits bestehenden Weg parallel zum Schlossbergtunneleingang, der unter einer Brücke hindurch am Betriebsgebäude vorbei dann auf die Bundesstraßeneinmündung 294/462 führt.

Nach der Vergabe, die in der Februarsitzung des Gemeinderats erfolgen soll, plant Stadtbaumeister Roland Grießhaber den Baubeginn im April dieses Jahres, damit ab November der Verkehr dann diese neue Trasse benutzen kann. Als Kosten wurden für die Maßnahme rund 1,4 Millionen Euro im Haushalt eingestellt.