Schiltach. Eine unverbindliche Infoveranstaltung des "Lebe-leichter-Kurses" wird am Dienstag, 10. Januar, ab 18.30 Uhr im Martin-Luther-Haus in Schiltach angeboten. Kursbeginn ist Dienstag, 17. Januar, 9.30 Uhr. Sollten zwei Gruppen gebildet werden, erfolgt eine Terminabsprache mit den Teilnehmern. Gedacht ist der Kurs für Menschen, die nach einem Weg suchen ihr Wunschgewicht zu erreichen ohne sich von einer Trenddiät zur nächsten zu quälen. Der zwölfwöchige Kurs soll "genial normal" zum Abnehmen oder zur Gewichtsprävention dienen. In kleinen Gruppen trifft man sich einmal die Woche für eine Stunde, jedes Mal zu einem anderen Thema. Infos bei Irene Armbruster, Telefon 07836/27 54; Infos: wui.armbruster@web.de.