Schiltach Leckerbissen von der grünen Insel

Seit September hatte Dirigent Vosseler mit seinen Musikern hart gearbeitet. Die Lorbeeren gab das Publikum dazu. "The Cliffs of Moher" beschrieben die höchsten Steilküsten Europas, die an der Südwestküste Irlands liegen. Vanessa Schuler "umschiffte" die Klippen mit ihrer Querflöte. Eine anspruchsvolle Herausforderung für das Orchester war "Loch Ness" von Johan de Meij. Zauberhaft spielten die Solistinnen Sylvie Dinger-Brede und Vanessa Schuler in "Celtic Flutes" Querflöten, ersetzten damit Tin Whistle und die schottische Flute. Die Trompeter setzten durch Klatschten rhythmische Akzente. Drei alte Volkslieder waren in "Gaelforce" verwoben, Solist Franz Mantel brillierte in dem Set.

Stehende Ovationen zollten dann die Gäste für Höhepunkte aus "Lord of the Dance" und "Riverdance". Die Zugabe starteten die Trommler mit einer Umsetzung des Stepptänze auf einem eigens dafür gebauten Podest – das gab Sonderapplaus für die Perkussion. Abgerundet wurde das Konzert mit "Highland Cathedral", zu dem die Dudelsackspieler nochmals mitspielten.