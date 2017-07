Schiltach Leader-Aktionsgruppe sucht Förderprojekte

Die Projektideen müssen sich in den definierten Handlungsfeldern des regionalen Entwicklungskonzepts Mittlerer Schwarzwald wiederfinden. Hierzu gehören die Bereiche Wertschöpfungsketten und Regionalvermarktung in der Landwirtschaft; Lebensqualität auf dem Land – für jung bis alt; Naturnaher Tourismus auf dem Land sowie Umwelt- und Klimaschutz durch Erneuerbare Energien

Bei diesem Projektaufruf können ausschließlich Anträge für die Module öffentliche und private Projekte sowie private Vorhaben gefördert werden. Entsprechende Aufrufe sind in der gesamten Förderperiode bis Ende 2020 regelmäßig vorgesehen, wobei Projektideen und Projektanträge jederzeit eingebracht werden können. Entscheidungen über die eingereichten Projekte erfolgen jedoch nur auf den festgesetzten Auswahlsitzungen.

Die Höhe des EU-Fördermittel-Budget beträgt rund 250 000 Euro, hinzu kommen je nach Fördermodul nationale Fördermittel in entsprechendem Förderverhältnis. Die Bagatellgrenze liegt bei 5000 Euro Zuschuss, die Obergrenze der förderfähigen Kosten (netto) pro Projekt bei 600 000 Euro. Stichtag zur Einreichung der Projektanträge ist am 16. August bei der LEADER-Geschäftsstelle, voraussichtlicher Auswahltermin am 10. Oktober.