Schiltach Läufer können auch Langstrecke

Er führt vom Silbertaler Feuerwehrhaus an der Gafluna Alpe hinauf zur Freschalpe und zum Langsee auf etwa 2000 Meter über dem Meeresspiegel und über das Silbertaler Winterjöchle hinüber nach Tirol und hinunter ins Verwalltal bis St. Anton.

Die Verpflegung unterwegs gehört zu den besten, die bei Läufen angeboten werden. Der Montafon-Marathon bietet die einmalige Chance im Jahr, die fantastische Strecke abzulaufen und mit dem Bus an den Ausgangspunkt zurückgebracht zu werden. Helmut Horn absolvierte die Strecke in 3:36 Stunden und erreichte damit den zweiten Platz in seiner Altersklasse. Origineller Preis ist eine Kuhglocke. Iris Fleig-Horn kam noch mit einem Schnitt unter zehn Minuten pro Kilometer über die Berge und benötigte knapp unter 5:30 Stunden.

Mit Sandra Finkbeiner und Biggi Wöhrle waren auch zwei Schenkenzellerinnen am Start. Bei ihrem ersten aber wohl nicht letzten T33 liefen sie nach 6:19 Stunden gemeinsam durch das Ziel.

Weitere Erfolge feierte der Schiltacher Lauftreff beim Halbmarathon in Schenkenzell (wir berichteten). Schnellster Läufer des TV Schiltach war – wie immer – Leonid Schäfer, der auch Erster seiner Altersklasse mit 48:59 wurde. Für die Schiltach Runners der Laufgruppe durften sich beim Zehn-Kilometer-Lauf Alice Scherber mit 1:08:18 über den zweiten und Iris Fleig-Horn mit 1:08:23 über den ersten Platz in ihrer Altersgruppe freuen. Beim Halbmarathon war Dominik Lachner mit 1:36:37 Schnellster und dritter seiner Altersklasse. Horst Biegert wurde mit 1:49:47 Vierter, Helmut Horn mit 1:50:46 Zweiter und Dieter Nagler mit 1:56:37 Dritter der jeweiligen Altersklasse.

In der Mannschaftswertung gewann die TV Schiltach mit Lachner, Biegert, Nagler den zweiten Platz und ein Fass Bier während Helmut Horn sich mit seinen Laufkollegen von der LG Brandenkopf über die Wiederholung des Vorjahreserfolges freuen durfte. Ingrid Meyle belegte beim Schneider-Run in Tennenbronn über acht Kilometer in 46 Minuten in ihrer Altersklasse den ersten Platz.

Alice Scherber lief im Mai beim Zehn-Kilometer-Lauf in Köln in 64 Minuten die Strecke und eine Woche später beim Spendenlauf "Heidelberg läuft für die Krebsforschung" ohne Zeitmessung für den guten Zweck.