Schiltach Lachse starten Weg von Schiltach aus

Der Weg der Fische ist von zahlreichen natürlichen und menschengemachten Gefahren gespickt. Die gute Nachricht: Die Zahl der Rückkehrer steigt stetig. Nachdem der Lachs in den hiesigen Gewässern durch die Spätfolgen der Industrialisierung im 20. Jahrhundert nahezu vollständig von der Bildfläche verschwunden war, konnten mit der Erfassung der ersten Rückkehrer im Jahr 2004 erste Erfolge auf dem Weg zur Wiederansiedlung des Lachses verzeichnet werden.

Während im Jahr 2006 am Fischpass Gambsheim lediglich 16 Rückkehrer gezählt wurden, waren es 2017 bis September schon 99. Das Engagement von WFBW und Hansgrohe zeigt Wirkung: Man kommt dem Ziel der Selbsterhaltung des Systems immer näher.

Dass die Lachsbesatzungsaktionen dabei nicht nur der Umwelt zu Gute kommen, zeigen die lachenden Gesichter der Drittklässler. "Cool" und "schön" finden sie den Tag mit den jungen Lachsen. Pia, Drittklässlerin an der Grundschule Schiltach, erzählt, dass sie die kleinen Fische in ihrem Becherglas am liebsten mit nach Hause nehmen würde.

"Veranstaltungen wie diese sind sehr wichtig für die Kinder und ihre Entwicklung: So entsteht eine persönliche Bindung zu ihrer Umwelt", erzählt Andriana Schwendemann, Pias Klassenlehrerin. Mit Erfolg, wie sich am Beispiel von Mitschülerin Lara erkennen lässt: "Es ist wichtig, die Lachse in die Kinzig zu setzten, damit sie nicht aussterben!" Lara und ihre Klassenkameraden haben die Fische richtig lieb gewonnen.

Viele der 2000 jungen Lachse tragen nun einen Namen wie Frechdachs, Sparky, Leonie, Luca oder Rufus.

Trotzdem lernen die jungen Schüler loszulassen und freuen sich, dass ihre Schützlinge in ihr natürliches Domizil zurückkehren dürfen. Außerdem muss es ja kein Abschied für immer sein, wie Stäbler mit einem Augenzwinkern verkündet: "Mit etwas Glück seht ihr euren Lachs in vier, fünf Jahren wieder."