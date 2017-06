Schiltach Künstlerin mit Faible für Tradition

Uryszek befasst sich nicht nur mit Gemälden. In ihrem Heimatland Polen entwarf sie zahlreiche Skulpturen, Gedenktafeln und Büsten aus Bronze und Kunstharz und ist Designerin vieler kleiner Statuen. Vor allem in ihrem Heimatort Wielun sind mehrere Kunstwerke von ihr zu bewundern. Sie hat an der Breslauer Akademie ein Studium in bildender Kunst auf dem Gebiet der Malerei absolviert und Stillleben und Maltechniken erlernt.

Viele Jahre unterrichtete sie als Kunstlehrerin Schüler in Polen und erhielt Auszeichnungen beim Wettbewerb "Kreative Lehrer" und "Schüler ist auch nur ein Mensch".

Um die Schulden von ihrem unbewusst barrierefrei erbauten Haus im Grünen, was sich im Nachhinein als Glücksfall erwies, schneller abzahlen zu können, bewarb sie sich vor fünf Jahren als Pflegekraft in Deutschland.

Marzena Uryszek landete im Schwarzwald in Hornberg bei dem Architekten Georg Hettich.

Er ist seit 2009 nach einem Schlaganfall an den Rollstuhl gefesselt und pflegebedürftig. Von ihrer sympathischen Art und ihrem Hobby war er sofort begeistert, da auch er gerne malte. Es entwickelte sich ein freundschaftliches Verhältnis. Seither pendeln Uryszek und Hettich alle zwei Monate zwischen Deutschland und Polen hin und her und wohnen mal in Hornberg und mal in Wielun. Die Ausstellung dauert bis 30. Juli und ist sonntags, mittwochs und freitags von 14.30 bis 17.30 Uhr geöffnet.