Schiltach Küchenarmatur mit Designpreis ausgezeichnet

Eine internationale Experten-Jury hatte 4058 Produkt- und Projekteinreichungen mit dem Ziel bewertet, einzigartige Gestaltungstrends zu entdecken, zu präsentieren und auszuzeichnen. Insgesamt wurden nur 45 Designerzeugnisse mit dem Prädikat Gold ausgezeichnet.

"Die Axor Citterio Select Küchenarmatur ist ein gelungenes Beispiel für das perfekte Zusammenspiel von Form, Materialität und Funktionalität. Hervorragende ergonomische Eigenschaften, angenehme Haptik, sinnvolle Funktionen und eine intuitive Bedienung sorgen dafür, dass die Armatur für alle Generationen gleichermaßen gut geeignet ist. Ein außergewöhnlich elegantes Produkt, das formal und funktional auf extrem hohem Niveau überzeugt", so die Begründung der Jury.

"Wir freuen uns sehr über den ersten German Design Award in Gold für eine AXOR Küchenarmatur", so Silke Gießler, Leiterin Axor Marken-Marketing. "Der Preis ist eine wichtige Anerkennung unserer Leistungen in punkto Design, Herstellung und Funktion. Mit den Citterio Select Küchenarmaturen setzt Axor auf zeitloses Design gepaart mit innovativem Bedienkomfort und Bewegungsfreiheit am Spültisch. Ab sofort kann der Wasserfluss über den am Ende des Armaturenauslaufs platzierten Select-Knopf gestartet und gestoppt werden; die Temperatur und Wassermenge können bequem voreingestellt werden. Das ist intuitiv und praktisch zugleich: Weder Strom noch Zusatzgeräte im Unterschrank sind erforderlich, die Select Technologie funktioniert rein mechanisch. Zusätzlich schafft der ergonomische Ausziehauslauf einen bis zu 50 Zentimeter großen Aktionsradius und vereinfacht damit die Arbeit in der Küche erheblich. So können in einem Bewegungsablauf Töpfe gefüllt, Pflanzen gegossen oder Schmutzreste im Spülenbereich beseitigt werden.