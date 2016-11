Schiltach "Kreisel" baut Berührungspunkte ab

Schiltach. Offiziell eröffnet wurde der "Kreisel" beim Bauernmarkt am 18. Oktober 2015. "An dem Tag kamen auch schon die ersten Syrer in den ›Kreisel‹, die eine Woche zuvor in Schenkenzell in der ›Sonne‹ angekommen waren, einige kamen sogar barfuß, weil sie keine Schuhe hatten", erzählt Annette Wolber vom Netzwerk Flüchtlingshilfe Schiltach-Schenkenzell.

Der Anstoß für den Kreisel brachte das hohe Spendenaufkommen. Soviel war zusammengekommen, dass gar nicht alles an die Flüchtlinge abgegeben werden konnte, aber viel zu schade zum Wegwerfen war, erzählt Wolber. Die Idee war, die Sachen an alle Interessierte zu verkaufen, in dem man einen Second-Hand-Shop einrichtet und den Erlös der Flüchtlingshilfe zuführt.

Mit dem ehemaligen Büromarkt Homberg, der damals durch den Ruhestand der Inhaber schon seit einem Jahr mit geschlossenen Jalousien leer stand, bot sich mitten in Schiltach eine ideale ebenerdige Räumlichkeit an. Im Rathaus fand man das Konzept gut. Auch der Einzelhandel in Schiltach half mit, überließ dem "Kreisel" Kleiderständer und -Bügel. Lange wurde über einen passenden Namen nachgedacht: "Alte Sachen wieder in einen Kreislauf bringen, einer Nutzung zuführen – aus Kreislauf wurde Kreisel".