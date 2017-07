Schiltach Kirchbergtunnel in der Nacht zu

Schiltach. Die erste Hürde hat die Straßenmeisterei bereits hinter sich: ein defekter Kanalschacht im Tunnel, bei dem "Gefahr im Verzug" war und der bereits saniert werden musste. Alle Schächte, so Fred Frech vom Straßenbauamt Rottweil, sehen zwar nicht so schlecht aus, aber saniert werden müssen sie trotzdem, zudem muss der Straßenbelag mit verschiedenen Methoden wieder auf Vordermann gebracht werden.

"Wir wissen um die Belastung der Autofahrer durch die Baustellen zwischen Schramberg und Schiltach", sagt Frech auch in diesem Zusammenhang. Deswegen soll ein erster Teil der Arbeiten, die früher erfolgen müssen, zunächst in der übernächsten Woche erfolgen – der Rest dann im Oktober, sobald die aufwendigen Arbeiten an den Stützmauern zwischen Schramberg und Schiltach abgeschlossen sind.

Eine Woche lang indes soll noch vor den Sommerferien gearbeitet werden – und zwar ab Montag, 24. Juli. Dies passe so in den Bauzeitenplan der Maßnahme zwischen Schramberg und Schiltach, weil dort in der Kalenderwoche 30 "weniger laufe".