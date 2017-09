Schiltach. Am Samstag, 7. Oktober, bietet die VHS den Kurs für Kinder "Waldentdecker unterwegs" von 10 bis 13 Uhr an (gedacht für Kinder von fünf und acht Jahren). Gemeinsam geht Hannah Biegert mit den Kindern auf eine abenteuerliche Entdeckungstour, denn es warten so einige spannende Geheimnisse und Aufgaben auf die Gruppe, die sie lösen müssen, heißt es in einer Mitteilung. Ganz nebenbei "begreifen" und erleben die Kinder den Wald. Zum Schluss machen alle gemeinsam ein Lagerfeuer, um sich mit Würstchen und Stockbrot zu stärken. Bitte witterungsangepasste Kleidung, denn der Kurs findet bei jedem Wetter statt. Treffpunkt ist am Grumpenwiesle. Anmelden kann man sich bis spätestens Samstag, 30. September, bei der Volkshochschule, Telefon 07836/58 51, E-Mail: vhs@stadt-schiltach.de Die Kursgebühr beträgt neun Euro.