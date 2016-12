Schiltach. Die Spielvereinigung Schiltach lädt zur Hallenfußballstadtmeisterschaft 2017 ein, die vom 11. bis 13. Januar in der Sporthalle an Kaibach in Schiltach ausgetragen wird. "Budenzauber" ist also in Schiltach angesagt und nach den weihnachtlichen Feiertagen und dem Jahreswechsel für die Sportler auch eine gute Möglichkeit, überflüssige Pfunde abzubauen. Es handelt sich um ein offenes Turnier, wobei mit Rundumbande gespielt wird. Die Mannschaften dürfen maximal drei aktive Spieler melden (Aktiv ab A-Junioren bis 36 Jahre ab fünf Saisonspielen). Für Frauen- und Mädchenmannschaften gibt es keine Beschränkungen. Die Teams bestehen aus vier Feldspielern plus Torwart. Die Spielzeit beträgt zehn Minuten der Vorrunden- und 15 Minuten in den k.o.-Runden-Spielen! Es gibt Geld- und Sachpreise zu gewinnen. Prämiert werden zudem das schönste Tor sowie der Torschützenkönig des Turniers. Die Stargebühr beträgt 20 Euro. Kontakt und Anmeldung unter stadtmeisterschaft-spvgg@web.de Meldeschluss ist am 7. Januar.