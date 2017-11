Schiltach. Gretel hat Geburtstag und bekommt von der Großmutter Eintrittskarten für den Zirkus geschenkt. Natürlich dürfen Kasper und Seppel Gretel in die aufregende Zirkusvorstellung begleiten. Doch das eigentliche Abenteuer beginnt für die drei Freunde hinter den Kulissen. Dort treffen sie auf den traurigen Zirkuslöwen Anton. Der vermisst seine Familie in Afrika ganz schrecklich. Da werden die Freunde doch hoffentlich etwas tun können, um dem Löwen zu helfen? Kasper und seine Freunde erzählen die Geschichte vom Zirkuslöwen zweimal: Am heutigen Freitag, 10. November, um 15 Uhr und am Samstag, 11. November, um 14 Uhr, jeweils im Treffpunkt.