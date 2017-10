Schiltach Kabarett in Wohlfühlatmosphäre

Nach einiger Vorbereitungszeit steht jetzt das neue Programm fest. Zum Auftakt ist Kabarettist, Autor und Liedermacher Marc Hofmann, hauptberuflich Lehrer, in der Treffpunkt-Stube zu Gast. Er ist hier kein Unbekannter, denn im Februar 2016 spielte er vor ausverkauftem Haus und begeisterte das Publikum mit seiner Lehrersatire restlos. Jetzt ist er wieder da: In seinem neuen Programm "Der Klassenfeind – Dies ist keine Vorführstunde" entlarvt er, wie schmal der Grat zwischen Alltag und Satire an deutschen Schulen wirklich ist. Marc Hofmann ist am Samstag, 28. Oktober um 20 Uhr im Treffpunkt zu sehen.

Weiter im Programm geht es am Samstag, 20. Januar, mit dem Duo "Dos Mundos" aus Tuttlingen. In drei Worten beschreiben sie ihre Musik als akustisch, mediterran und temperamentvoll. Hinter "Dos Mundos" stehen Melanie Munoz und Paddy Brohammer, die mit ihren Liedern und Geschichten in verschiedene Regionen Spaniens entführen. Mal temperamentvoll, mal gefühlvoll: Der Spanienfan kommt bestimmt auf seine Kosten. Beginn ist ebenfalls um 20 Uhr.

Den Schlusspunkt setzen in der kleinKUNSt–Reihe die beiden Autoren und Kolumnisten Thomas Hafen und Alfred Metzler. Gemeinsam haben der Kulturwissenschaftler und der Lehrer zwei Bücher veröffentlicht: "Zweistimmig" und "Zwei weiter". Darin finden sich Geschichten von Pubertierenden, die keiner versteht, von Erwachsenen, die man nicht verstehen kann, von den Tücken der Technik und des Alterns. Am Samstag, 10. März erwartet die Gäste ab 20 Uhr eine vergnügliche Lesung mit Livemusik. Die kleinKUNST-Abende im Treffpunkt in Schiltach beginnen immer um 20 Uhr, Einlass ist ab 19 Uhr. Es gibt keinen Vorverkauf und keine Reservierung.